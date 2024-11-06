Займы наличными обогнали автокредиты по выгоде при покупке машины

Россияне чаще предпочитают брать потребительский кредит для покупки автомобиля, чем пользоваться специализированными программами. По словам экспертов, выгода клиентов от автокредита стала теряться из-за навязанных дополнительных продуктов.

В 2024 году стандартные программы автокредитования стали менее выгодны для заемщиков при покупке машины, чем кредиты наличными, передает РБК со ссылкой на исследование аналитической компании Frank RG. Приведенная стоимость заимствований с учетом дополнительных продуктов для потребителя при оформлении целевого автокредита в октябре 2024 года составляла 150% от исходной стоимости автомобиля, а при выдаче потребкредита – 146%.

В 2024 году в этом сегменте 53% кредитных сделок приходилось на беззалоговые ссуды и 47% – на классические автокредиты. Годом ранее соотношение было другим – 45% против 55%. В сегменте новых машин доля кредитов наличными при продаже занимает 14%, она сократилась на 6 п.п. по сравнению с 2023 годом.

Несмотря на все ограничения, которые ввел Центробанк в отношении необеспеченных займов, кредит наличными все еще более интересен. По словам аналитиков, выгода клиентов от автокредита стала «теряться из-за навязанных дополнительных продуктов, фейковых скидок и манипуляций с платежами».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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