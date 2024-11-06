В России резко выросло число аварий с детьми-водителями

В России резко увеличилось число аварий с участием детей-водителей механических транспортных средств. Об этом говорится в отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

По итогам первых девяти месяцев 2024 года в России количество ДТП с участием детей-водителей выросло на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия». С января по сентябрь зафиксировано 2,3 тысячи таких аварий.

Чаще всего попадавшие в ДТП дети управляли мототранспортом. Всего за девять месяцев случилось 1769 таких аварий (+33,1%). Число погибших в них детей увеличилось на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (57 человек), число раненых – на 39,8% (2,3 тыс.).

По собственной неосторожности несовершеннолетних за рулем мототранспорта произошло 1,3 тысячи ДТП (76,8%), на которые приходится три четверти (75,6%) погибших и примерно столько же (76,9%) раненых.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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