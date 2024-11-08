Тарифы РЖД вырастут с 1 декабря

Федеральная антимонопольная служба РФ подготовила проект документа для утверждения правительством о повышении тарифов на железнодорожные перевозки. Стоимость проезда в поездах дальнего следования вырастет на 11,6%, в пригородных – на 13,8%.

Повышение тарифов поможет РЖД накопить средства на подготовку к летним перевозкам, обновить вагонный парк и закупить современные электропоезда, указали в ФАС. Часть полученных в результате доходов вложат в увеличение провозной способности железных дорог к портам и погранпереходам Дальнего Востока.

С 1 декабря 2024 года планируется индексировать тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 11,6%. Стоимость грузовых перевозок и услуг инфраструктуры для проезда в пригородном сообщении вырастет на 13,8%. В январе 2025 года на 5% поднимут тарифы на перевозки контейнеров, стройматериалов, а порожний пробег универсального подвижного состава обойдется бизнесу уже на 10% дороже, пишут «Известия», ознакомившись с документом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube