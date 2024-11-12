Почти половина камер фиксации нарушений на дорогах существуют лишь на бумаге

Почти половина камер фотофиксации нарушений ПДД существуют лишь на бумаге и только способствуют повышению аварийности на дорогах. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash» со ссылкой на данные Национального автомобильного союза.

Согласно информации с сайта ГИБДД, по всей России установлено 50 260 камер фотовидеофиксации нарушений. При этом в отчете Министерства внутренних дел за I квартал говорится, что в стране работает только 29,8 тысячи приборов. Из них – 26 тысяч стационарных, 3 тысячи передвижных и 800 мобильных.

Таким образом, около 20 тысяч устройств размещены в базе ошибочно. Почти половина отмеченных на картах навигаторов камер являются «призрачными». Кроме того, в реестре ГИБДД находятся приборы «ПАК ПМ» или «робокопы», которые запрещены решением Верховного суда.

В Национальном автомобильном союзе отметили, что из-за этого возникает «эффект кенгуру». Когда водители резко замедляются перед камерой, а после разгоняются на свободном от контроля участке, что приводит к повышению аварийности на дорогах. Союз обратился в МВД с просьбой выявить места реального расположения камер и удалить те, где их нет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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