В России значительно вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения

Правительство разрабатывает поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым значительно вырастут штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД). Изменения предлагается рассмотреть на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября, пишут «Ведомости».

Так за нарушение правил применения ремней безопасности штрафы предлагается увеличить с 1000 до 1500 руб. За управление транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС – с 30 000 до 45 000 руб. Соответственно вырастет штраф и за отказ от медосвидетельствования.

Штрафы за превышение скорости вырастут с нынешних 500-5000 руб. до 750-7500 руб. Вилка штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменится с 500-5000 руб. на 750-7500 руб.

Кроме того, предлагается поднять лимит наказания за нарушение правил буксировки или перевозок грузов и нарушение правил движения крупногабаритного ТС, а также за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД.

Вместе с тем, срок, когда штраф можно оплатить «со скидкой», хотят увеличить с 20 дней до месяца, но скидка составит 25% вместо нынешних 50%.

По словам экспертов, на сегодня размер штрафов за многие нарушения не является достаточным сдерживающим фактором для водителей. С учетом действующих скидок сумма штрафа становится настолько малой, что не вызывает серьезных последствий для нарушителей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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