Анализ на наркотики хотят сделать обязательным при получении медсправки для водителей

В России предложили сделать обязательной сдачу анализа на наркотики при получении медицинской справки для водительских прав. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash» со ссылкой на Национальный автомобильный союз.

Как сообщили в объединении, сейчас медсправку для водителей можно оформить в интернете. При этом документ даже доставят на дом за полчаса. В справке будет заключение нарколога и психиатра. Очевидно, что в этом случае будущий водитель не сдает никаких анализов и не проходит медосмотр.

Только за девять месяцев 2024 года 10% от всех ДТП произошло по вине или c участием пьяных водителей. Погибло 105 человек, еще более 2,5 тысячи – пострадало. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, части аварий можно было избежать, если бы оформление медсправки было не таким простым.

Союз обратился в Минздрав с просьбой создать базу граждан, наблюдающихся у врачей, психиатров и наркологов. Кроме того, необходимо внести поправки в законодательство, согласно которым вместе со справкой будущим автомобилистам будет необходимо в обязательном порядке сдавать анализы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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