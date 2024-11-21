Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда

Аэропорт Волгограда открыли на прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в Росавиации. Губернатор области Андрей Бочаров отметил, что ночью был перехвачен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

«В 08.05 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Волгограда сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», – говорится в сообщении ведомства.

Глава региона Андрей Бочаров уточнил, что средствами противовоздушной обороны уничтожен дрон в Калачевском районе. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения также не зафиксированы.

О сбитом в Волгоградской области беспилотнике ранее сообщали в Минобороны РФ. Росавиация вводила ограничения на работу воздушной гавани региона с 5:45 по московскому времени. В результате были задержаны несколько рейсов.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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