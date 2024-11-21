Система ПВО сбила украинские дроны над Ростовской и Волгоградской областями

Средства ПВО помешали киевскому режиму атаковать с помощью беспилотников Ростовскую и Волгоградскую области.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА над территориями Ростовской и Волгоградской областей», – сообщили в Минобороны РФ.

Накануне вечером ВСУ с помощью дронов атаковали Белгородскую область. В селе Красная Нива Белгородского района БПЛА упал на дорогу и взорвался, ранив женщину. В селе Борисовка Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль.

В ночь на 20 ноября средства ПВО уничтожили и перехватили 44 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Самой массированной была атака на Новгородскую область – сбито 20 дронов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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