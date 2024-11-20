ПВО нейтрализовала 44 украинских дрона за ночь

Средства ПВО в ночь на 20 ноября уничтожили и перехватили 44 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Новгородской областью – 20 штук. Еще пять БПЛА уничтожили над Курской областью, четыре – над Орловской, по три – над Белгородской, Тульской и Тверской областями. Еще по два беспилотника сбито над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

Региональные власти сообщили, что в результате атаки и работы системы ПВО последствий на земле не было, мирные граждане не пострадали.

Накануне всего за три часа средства ПВО уничтожила над российскими регионами 42 украинских БПЛА самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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