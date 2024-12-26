В России возник избыток китайских машин на складах автодилеров

В России наблюдается затоваривание складов автомобилями китайских производителей. Однако избыток машин не приведет к снижению цен на них, считают эксперты.

Аналитики оценили запасы автомобилей китайских брендов на конец года от 200 тысяч до 360 тысяч единиц без учета параллельного импорта. Это почти в два раза больше переизбытка, сложившегося в конце прошлого года, пишет «Коммерсант».

К затовариванию привели изначально завышенные планы китайских автоконцернов по поставкам на российский рынок. Дело в том, что поставщики увеличили экспорт перед повышением утильсбора, а также не смогли спрогнозировать падение рынка из-за высокой ключевой ставки.

По оценкам экспертов, стоков хватит минимум до апреля. Впрочем, к снижению цен переизбыток не приведет. Более того, стоимость новых китайские машин в первом полугодии вырастет минимум на 10%, а при дальнейшем падении курса рубля может показать и более значительную динамику. Хотя некоторые скидочные предложения все же будут, особенно на авто прошлого года выпуска.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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