Аэропорт Сочи возобновил работу после ограничений

Росавиация отменила ограничения в аэропорту Сочи, ранее введенные для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«В аэропорту Сочи с 9:15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, воздушную гавань Сочи временно закрыли около 5:00 мск.

По информации пресс-службы аэропорта, из-за ограничения работы аэрогавани 12 самолетов, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасные аэродромы – в Минводы и Махачкалу. По состоянию на 9:00 мск, задерживался вылет рейсов в Дубай, Москву, Новый Уренгой, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Анталью, Бахрейн, Ереван, Ижевск.

Сочи, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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