«Азербайджанские авиалинии» приостановили рейсы из Баку в семь городов России

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостановила рейсы из Баку в семь городов России с 28 декабря. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

По решению Государственного агентства воздушной авиации Азербайджана приостановлены полеты в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу и Минеральные Воды.

Ограничения будут действовать до завершения предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 в Казахстане и «с учетом рисков для безопасности полетов», отметили в авиакомпании.

Вместе с тем перевозчик продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.

Самолет Embraer «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение близ казахстанского Актау утром 25 декабря. На борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Киргизии. В авиакатастрофе 38 человек погибли, 29 – выжили и были госпитализированы. Среди выживших – девять россиян. Накануне спецборт МЧС доставил их в Москву.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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