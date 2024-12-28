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Суббота, 28 декабря 2024, 12:24 мск

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Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Аэропорт Казани возобновил работу после отмены временных ограничений на полеты.

«В аэропорту Казани с 10:05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщила Росавиация.

В ведомстве отметили, что временные ограничения вводились с 06:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Напомним, в пятницу, 27 декабря, аэропорт Казани также на протяжении четырех часов не принимал и не отправлял авиарейсы. Ограничения действовали с 06:00 до 10:00 мск.

Казань, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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