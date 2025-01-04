Аэропорт Пулково возобновил работу после 2,5 часов ограничений

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга сняты временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщила Росавиация.

Работа воздушной гавани была ограничена с 07:45 до 10:15 мск для обеспечения безопасности полетов самолетов на фоне угрозы атаки беспилотников. За это время на запасные аэродромы «ушли» 20 воздушных судов, совершавших рейсы в Пулково, отметили в ведомстве.

Всего за ночь и утро в Ленинградской области нейтрализованы четыре украинских беспилотника, уточнил губернатор региона Александр Дрозденко. «Над территорией Ленобласти уничтожено 4 летательных аппарата, в том числе, с применением средств РЭБ и стрелкового оружия. В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята», – написал он в тг-канале.

До этого Дрозденко сообщал об уничтожении трех БПЛА в районе Лужской губы в Финском заливе. Пострадавших и разрушений на земле, по его данным, нет.

Ночью, по информации СМИ, в аэропорту Пулково также вводились ограничения на вылет и прием самолетов.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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