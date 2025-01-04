В Ленинградской области уничтожили третий БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противоздушной обороны сбили третий украинский беспилотник за сутки в районе Лужской губы в Финском заливе.
«Третий БПЛА уничтожен в том же районе. Пострадавших и разрушений нет», – написал он в тг-канале. По его словам, обломки беспилотника упали в лесном массиве. На месте работают оперативные службы.
Напомним, в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга для обеспечения безопасности полетов с 7:45 мск введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.
Ранее Дрозденко сообщал, что один БПЛА был сбит в районе Лужской губы ночью, второй дрон уничтожили там же утром.
Санкт-Петербург, Наталья Петрова
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