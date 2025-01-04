Над Финским заливом сбили второй беспилотник

Силы ПВО сбили второй беспилотник в районе Лужской губы в Финском заливе. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона уточнил, что БПЛА двигался через Псковскую область. При уничтожении дрона никто не пострадал, разрушений на земле нет, добавил он.

Дрозденко поблагодарил военных за четкую и слаженную работу.

Напомним, в петербургском аэропорту Пулково для обеспечения безопасности полетов с 7:45 мск введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Минувшей ночью глава Ленобласти уже сообщал о перехвате БПЛА над Финским заливом. Тогда, как и сейчас, пострадавших и разрушений не было.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России 16 украинских беспилотников, в том числе по одному над Ленинградской и Псковской областями.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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