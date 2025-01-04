Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы

Аэропорт Пулково сегодня утром временно закрыт для приема и отправки рейсов. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 мск работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ночью губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника в районе Лужской губы Финского залива. По его данным, пострадавших и разрушений нет. В свою очередь ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали о временном закрытии аэропорта Пулково на вылет и прием самолетов.

Всего за прошедшую ночь средства ПВО нейтрализовали 16 украинских дронов над пятью регионами России, в том числе один над Ленинградской областью, информировало Минобороны РФ.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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