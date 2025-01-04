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Суббота, 4 января 2025, 07:47 мск

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В Финском заливе уничтожен БПЛА

Средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат в районе Лужской губы Финского залива. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен беспилотник», – в ночь на субботу написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, для противодействия БПЛА были применены российские силы противовоздушной обороны. Дрон уничтожен, разрушений и пострадавших нет.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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