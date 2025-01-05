Ограничения на полеты введены еще в трех аэропортах России

Временные ограничения введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем тг-канале.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», – отметил он.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, пояснил пресс-секретарь Росавиации.

Напомним, утром 5 января в целях безопасности полетов была приостановлена работа аэропорта Казани.

Кореняко добавил, что ранее временные ограничения действовали в аэропорту Саратова. «С 08:30 мск эта воздушная гавань принимает и отправляет рейсы», – уточнил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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