Ограничения на полеты введены еще в трех аэропортах России

Временные ограничения введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем тг-канале.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», – отметил он.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, пояснил пресс-секретарь Росавиации.
Напомним, утром 5 января в целях безопасности полетов была приостановлена работа аэропорта Казани.
Кореняко добавил, что ранее временные ограничения действовали в аэропорту Саратова. «С 08:30 мск эта воздушная гавань принимает и отправляет рейсы», – уточнил он.
Москва, Наталья Петрова
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