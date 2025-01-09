Все авиакомпании России с 10 января будут давать скидку 50% на детские билеты

Министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что с 10 января все российские авиакомпании будут предоставлять скидку в 50% для детей до 12 лет на перелеты по России. По его словам, скидки введут в рамках всех действующих тарифов, за исключением бизнес-класса.

«Уже с 1 января текущего года 23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов за исключеним бизнес-класса», – рассказал глава Минтранса на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Старовойт добавил, что с 10 января все оставшиеся авиакомпании «будут работать с предоставлением 50% скидки».

Кроме того, до 14 января вступит в силу норма об обязательном совместном размещении детей с родителями на борту самолетов, уточнил министр.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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