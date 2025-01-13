Полиция задержала 14 подозреваемых в мошенничестве с автостраховками

Полицейские задержали 14 подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступная схема была раскрыта в Липецкой области. «Совместно с сотрудниками липецких УМВД России и УФСБ России сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ задержали 14 подозреваемых в мошеннических действиях в сфере автострахования», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, двое злоумышленников нашли сообщников, которые согласились участвовать в криминальной схеме. В их задачу входило инсценировать дорожно-транспортные происшествия (ДТП) на специальных автомобилях. Затем мошенники обращались в страховые компании для получения якобы полагающихся им выплат.

В ходе обысков полицейские изъяли 20 автомобилей, наличные, более 30 банковских карт и другие предметы, которые имеют доказательственное значение.

В результате было возбуждено более 30 уголовных дел по ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»).

Липецк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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