Ущерб от столкновения поезда и грузовика под Волгоградом превысил 117 млн рублей

Сумму ущерба от столкновения грузовика и поезда в Волгоградской области, произошедшего в конце июля прошлого года, оценили в 117 млн рублей. Об этом заявил первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Виктор Козлов.

«Предварительная сумма ущерба превышает 117 млн рублей, однако эта сумма не является окончательной», – сказал Козлов РИА «Новости».

Днем 29 июля восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за столкновения состава с грузовиком на переезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»). В результате было госпитализировали 30 человек, еще 100 пассажирам помощь оказали на месте. 7 августа стало известно, что водитель грузовика умер в больнице.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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