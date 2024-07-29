Пассажирский поезд сошел с рельсов под Волгоградом

Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. Спасатели выехали на место. Вызваны восстановительные поезда для ремонта полотна, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

Авария случилась в 12:35 часов на перегоне Гремячая-Котельниково в Котельниковском районе. Водитель КАМАЗа выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где в него врезался поезд сообщением Казань-Адлер. Грузовик вез песок из карьера на стройплощадку и пытался проскочить перед составом несмотря на запрещающие сигналы, узнал телеграм-канал Mash.

«Произошёл сход восьми вагонов пассажирского поезда. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда. Движение поездов на участке приостановлено», – говорится в сообщении РЖД.

По данным телеграм-канала Shot, пострадали 37 человек, в их числе шесть детей, четырех человек отвезли в больницу. Женщине зажало ноги вагоном, сейчас спасатели пытаются освободить ее с помощью специальной техники. По другим данным, пострадавших около 110 человек. Водитель грузовика серьезно ранен, кабина автомобиля практически уничтожена во время столкновения, пишет Mash.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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