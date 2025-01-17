Тарифы на «Платон» вырастут

Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам в рамках системы «Платон» с 1 февраля 2025 года будет проиндексирован на 19 копеек (на 9,5%): с текущих 3,05 руб./км до 3,34 руб./км. Об этом говорится в сообщении Федерального дорожного агентства (Росавтодор), которое приводит «Интерфакс».

Как уточняется, решение принято с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год на 9,52%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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