Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска временно прекратили работу

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска утром в понедельник временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения на работу авиагаваней введены для обеспечения безопасности полетов, уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко.

О временном ограничении работы аэропорта Казани Росавиация сообщила в 5:50 мск. Вслед за Казанью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Нижнекамска и Ижевска.

Ранее мэрия Казани сообщила об опасности атаки беспилотников.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 31 дрон ВСУ над семью российскими регионами, один БПЛА нейтрализован над Татарстаном.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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