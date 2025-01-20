ПВО за ночь сбила 31 украинский беспилотник над семью регионами России

В ночь на понедельник, 20 января, средства противоздушной тревоги отражали атаку украинских беспилотников на шесть российских регионов. Всего был уничтожен 31 БПЛА, сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, 14 дронов сбито над Брянской областью, шесть – над Калужской областью. Еще по три беспилотника перехвачено над Белгородской и Курской областями. По два дрона нейтрализовано над Рязанской и Орловской областями и один беспилотник сбит над Татарстаном.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщал об уничтожении 11 украинских БПЛА поздно вечером в воскресенье. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о сбитии двух дронов ВСУ. Один БПЛА уничтожили на окраине Калуги, второй беспилотник перехватили на территории Перемышльского района, уточнил он. Предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Позднее калужский губернатор сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников в Калуге и Бабынинском районе. «На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия. Возникшее незначительное возгорание оперативно ликвидировано силами спасательных служб», – написал он в своем тг-канале, отметив, что никто не пострадал.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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