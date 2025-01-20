В России вступил в силу приказ о скидке в 50% на детские авиабилеты

Приказ Минтранса России о 50-процентной скидке на авиабилеты для детей на внутренние рейсы российских авиакомпаний вступил в силу. Документ был опубликован на портале правовой информации 10 января.

Как следует из приказа, льгота предоставляется детям с гражданством России в возрасте от двух до 12 лет, которые летят с сопровождающим пассажиром. При этом детям до двух лет с одним сопровождающим на внутренних рейсах предоставляется скидка в 100% на билет без отдельного места ребенку. На международных рейсах дисконт составит 90%. Перевозка других следующих с одним сопровождающим пассажиром детей до двух лет осуществляется с предоставлением им отдельных мест со скидкой в 50%.

Исключения касаются билетов бизнес-класса и на субсидированные маршруты.

Согласно документу, авиаперевозчикам вправе самостоятельно устанавливать размер скидок для детей до двух лет и детям от двух до 12 лет на международных рейсах, если им предоставляется отдельное место. Это же касается перевозки ребенка до двух лет без гражданства РФ на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места.

Также Минтранс обязал авиакомпании предоставлять детям в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места в одном ряду, не разделенные проходом, без дополнительной платы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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