Цены на ремонт автомобилей в России за год взлетели на 30%

В 2024 году стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России в среднем выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Об этом сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«По итогам 2024 года средний чек по ремонту и обслуживанию авто составил 10,2 тыс. рублей. Он вырос по сравнению с предыдущим, 2023 годом, на 30%», – рассказала Овчинникова «Газете.ru».

Эксперт объяснила рост цен увеличением стоимости самих услуг, подорожанием запчастей и изменившемся поведением автовладельцев.

По словам Овчинниковой, автовладельцы в прошлом году начали вкладывать в свой личный транспорт больше средств, стали стремиться сохранить и восстановить сильно подержанные машины. В чеках на 17% увеличилось число норма-часов на одного клиента, то есть объем услуг стал больше, они стали более трудозатратными, отметила эксперт.

Кроме того, указала она, выросло количество запчастей в чеках (+1,2 шт.), поскольку чем масштабнее ремонт, тем больше требуется запчастей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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