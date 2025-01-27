В России изменится стоимость автостраховки

С 27 января 2025 года в России расширяются границы тарифного коридора полисов ОСАГО. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Согласно указанию регулятора, ценовой коридор расширен на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 т, а также на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов).

Расширение тарифного коридора ОСАГО связано с высокой убыточностью указанных категорий транспорта. Небольшие грузовые автомобили чаще других становятся виновниками аварий с максимальным ущербом 400 тысяч рублей, а размер ущерба от ДТП по вине водителей мототранспорта вырос на 32%.

Кроме того, подорожает страховка для автовладельцев, которые оформляют полис «мультидрайв» (без ограничения числа допущенных к управлению водителей). Впрочем, доля таких договоров в общей массе не превышает 2%.

Вместе с тем, регулятор актуализировал значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса. Множитель вырос в 18 регионах, где средняя стоимость классических договоров ОСАГО была ниже среднероссийской на 31,8%, еще в 21 субъекте, где средняя стоимость полисов была на 17,1% выше среднероссийской, КТ снизили.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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