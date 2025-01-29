В Росавиации сообщили об участившихся сбоях бортовых систем навигации

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало авиаперевозчикам рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых систем навигации. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был направлен на прошлой неделе авиакомпаниям и руководителям территориальных органов Росавиации. «В нем описаны рекомендации по работе воздушного транспорта на фоне роста числа сообщений о сбоях и отклонениях в работе бортовых средств навигации и комплексов средств автоматизации управления воздушным движением», – пояснили в федеральном агентстве.

Причина сбоев обуславливается воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые российские военные используют для отражения атак беспилотников ВСУ.

Экипажи самолетов знакомы с порядком действий при возникновении помех. Однако авиакомпаниям рекомендовано уделить дополнительное внимание подготовке пилотов к работе в сложившихся условиях.

В ведомстве также отметили, что полет может проходить и при отсутствии сигнала GPS / ГЛОНАСС. «Воздушные суда оснащены инерциальными системами, которые обеспечивают высокую точность навигации и не подвержены влиянию каких-либо сигналов извне», – пояснили в Росавиации. Кроме того, контроль за маршрутом самолетов осуществляют авиадиспетчеры, которые связываются с экипажем в случае отклонений.

«При этом пропадание или искажение сигнала спутниковых навигационных систем – известное и достаточно частое явление в воздушном пространстве разных стран, а не только для России», – добавили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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