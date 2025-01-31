В России на складах скопилось рекордное количество новых автомобилей

В России на складах скопилось около 700 тысяч новых автомобилей. Это почти вдвое выше уровня начала 2024-го примерно в 400 тысяч машин. В предыдущий раз такое затоваривание наблюдалось во времена кризиса 2008 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на игроков авторынка.

Число авто, хранящихся на складах российских дистрибьюторов, максимальное с 2020 года, когда в результате пандемии наступили проблемы с логистикой и спрос превышал предложение. Ситуация стабилизировалась в 2023 году, но в 2024-м предложение превысило спрос из-за наплыва на рынок китайских марок.

Из текущих остатков 500 тысяч машин приходится на легковые авто: из них более 400 тысяч – автомобили китайского происхождения, 100 тысяч – российские марки. Еще порядка 100 тысяч авто – это коммерческие авто, средние и тяжелые грузовики, автобусы. Исходя из объемов продаж в ноябре-декабре, этого хватит на 4-5 месяцев.

По словам экспертов, есть риски, что дилерские центры будут закрываться. У дистрибьюторов легковых авто склады избыточны, и они давят на всех, в первую очередь на дилеров, которые являются последней инстанцией перед покупателями. Под угрозой в отрасли находятся все, кто пользуется кредитными ресурсами. Большинство компаний брали кредиты на развитие бизнеса, закладывая в финансовые модели окупаемость проектов на четыре-шесть лет вперед. Дилеры строили дилерские центры на заемные средства, рассчитывая вернуть свои инвестиции в горизонте пяти лет. Сейчас, из-за роста ставок и снижения продаж, они могут оказаться не способны осуществлять выплату по своим обязательствам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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