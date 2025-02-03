Три аэропорта на юге России приостановили работу

Временные ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы в 07:44 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Мера принята для обеспечения безопасности полетов самолетов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – добавил Кореняко.

Напомним, ранним утром 3 февраля из-за угрозы безопасности полетов приостанавливали работу шесть аэропортов в России – в Астрахани, Волгограде, Саратове, Казани, Нижнекамске и Ульяновске. К настоящему времени все указанные аэрогавани возобновили прием и отправку самолетов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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