На Кубани водитель грузовика погиб при столкновении с поездом

В Краснодарском крае грузовой автомобиль столкнулся с поездом. Водитель фуры погиб. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в Новороссийске. Водитель грузовика проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на регулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с движущимся составом.
«В результате происшествия, водитель 1981 года рождения скончался до приезда врачей скорой помощи», – говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Новороссийск, Зоя Осколкова
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