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Среда, 5 февраля 2025, 10:33 мск

Новости Транспорт

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На Кубани водитель грузовика погиб при столкновении с поездом

В Краснодарском крае грузовой автомобиль столкнулся с поездом. Водитель фуры погиб. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в Новороссийске. Водитель грузовика проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на регулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с движущимся составом.

«В результате происшествия, водитель 1981 года рождения скончался до приезда врачей скорой помощи», – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Новороссийск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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