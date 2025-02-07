Минтранс предполагает скорое появление в России аэротакси

В России в скором времени может появиться аэротакси. Такую возможность всерьез рассматривает Минтранс, сообщил министр Роман Старовойт в интервью проекту «ТАСС Дети».

«Мы видим, что тестируется такая техника [аэротакси] в мире, в частности, в Китае. Порядка пяти таких разработок уже есть. Поэтому я думаю, что это завтра очень быстро наступит», – отметил Старовойт.

По словам чиновника, Минтранс будет работать над тем, чтобы россияне могли использовать аэротакси на улицах и в рамках воздушного транспорта, когда появится возможность приобрести такую технику.

«Мы не стоим на месте, мы понимаем, что рано или поздно эти технологии придут в нашу жизнь, и здесь нужно нарабатывать правовые основы и законодательную базу под это», – подчеркнул министр транспорта РФ.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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