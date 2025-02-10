В России запретили китайские грузовики

Продажа китайских грузовиков Shacman SX 3258 в России запрещена. Как сообщил Росстандарт, эта продукция автопрома КНР попала под проверку на соответствие техрегламенту, а выявленные нарушения «представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения».

«Контрольно-надзорное мероприятие проведено по согласованию с органами прокуратуры. Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленное в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий несоответствие транспортных средств Shacman типа SX3258 целому ряду обязательных требований, предъявляемых к колёсным транспортным средствам, а именно в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и т. д.», – отмечается в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».

Представителю завода-изготовителя Shacman выдан ряд предписаний об устранении выявленных нарущений.

По предварительной информации, которую приводит Росстандарт, в РФ было ввезено «более 15 тыс. потенциально опасных грузовых автомобилей Shacman типа SX3258, из которых 2,17 тыс. уже находятся в эксплуатации».

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube