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Пятница, 14 февраля 2025, 14:52 мск

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Аэропорт Перми временно закрыт из-за происшествия с самолетом

Аэропорт Перми приостановил работу из-за инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадночной полосы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», – говорится в сообщении.

В связи с временным закрытием аэропорта на запасные аэродромы были отправлены два рейса: 1202 – в Екатеринбург и 573 – в Ижевск.

Об открытии аэропорта будет сообщено дополнительно.

Пермь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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