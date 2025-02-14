В Нижегородской области подростков задержали за диверсию на железной дороге

Двое подростков 15 и 16 лет подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области, их задержали. Возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, подозреваемые 13 февраля подожгли железнодорожный релейный шкаф на территории Тоншаевского района, повреждение которого могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке пути поездов.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции сразу после совершения преступления. В отношении подростков возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз, отметили в СК.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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