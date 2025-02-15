Мост обрушился под автобусом в Перу: два человека погибли, 38 ранены

В Перу два человека погибли и десятки пострадали при обрушении моста над рекой. Переправа рухнула, когда по нему проезжал двухэтажный пассажирский автобус и легковой автомобиль.

В результате ЧП погибли два пассажира автобуса, еще 38 получили различные травмы, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций страны Рауля Перес-Рейеса. Всего в салоне находилось 50 пассажиров.

Инцидент произошел неподалеку от города Чанкай, расположенного к северу от столицы страны Лимы. Рухнувший в реку автомобиль унесло течением на 300 метров от места происшествия.

На месте продолжаются поисковые работы. Причины инцидента расследует прокуратура.

Лима, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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