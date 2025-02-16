На трассе в Башкирии столкнулись 20 автомобилей

Массовая авария с участием 14 автомобилей произошла на федеральной трассе Р-240 Уфа – Оренбург в Аургазинском районе Башкирии, сообщило региональное управление МЧС. В то же время Госавтоинспеция информирует, что на этом участке столкнулись порядка 20 автомобилей.

«Вблизи населенного пункта Новый Кальчир в Аургазинском районе, на 74 километре произошло массовое ДТП с участием 14 автотранспортных средств», – говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В результате аварии погибших нет, пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок. Все пострадавшие доставляются в медучреждения.

На место ДТП направлен подвижный пункт обогрева на базе КамАЗа.

Как отметили в МЧС, на данном участке автотрассы из-за сильной метели с 11:30 мск введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта.

В свою очередь, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов сообщил в своем тг-канале, что четыре ДТП зарегистрированы на протяжении одного километра на 74 км трассы Уфа – Оренбург – здесь столкнулись попутно порядка 20 машин. Движение в направлении Уфы затруднено, добавил он.

Уфа, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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