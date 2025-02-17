В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за закрытия Военно-Грузинской дороги

Режим чрезвычайной ситуации введен в Северной Осетии в связи с приостановкой движения грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«В связи с ухудшением погодных условий и закрытием Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта с 11:00 по московскому времени в Северной Осетии введён режим ЧС. В случае заполнения стоянок для большегрузов их въезд на территорию республики будет ограничен», – говорится в сообщении.

Для водителей организовали пункты обогрева в местах скопления транспорта. Также на дежурство заступят бригады скорой помощи.

«Друзья, прошу всех быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах», – призвал Меняйло.

Военно-Грузинская дорога была закрыта из-за непогоды накануне вечером. Запрет будет действовать до особого распоряжения.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube