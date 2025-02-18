Ан-24 c неисправным шасси благополучно сел в Якутске

Пассажирский самолет Ан-24 благополучно совершил посадку в Якутске после сигнала о неисправности шасси, сообщила региональная служба спасения в своем тг-канале. На его борту находятся 34 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее сообщалось, что Ан-24, выполняющий рейс Олекминск – Якутск, не может совершить посадку в аэропорту Якутска из-за поломки шасси. Самолет «Полярных авиалиний» должен был совершить посадку в 13:15 по местному времени. Из-за поломки шасси экипаж воздушного судна объявил тревогу. На место выехали спасатели.

Якутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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