Минобороны успешно испытывает первые учебно-тренировочные самолеты УЗГА

Первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800, переданные в 2024 году Минобороны РФ, приступили к программе испытаний, сообщил РИА Новости на международной выставке вооружений IDEX 2025 официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета).

«Первый борт УТС-800 также продолжает летные испытания. Проведенные полеты показали правильность принятых основных технических и эргономических решений», – сказал представитель компании-разработчика.

По оценке летчиков, выполнявших полеты, самолет устойчив и управляем, легок в управлении, «прощает» ошибки в технике пилотирования. Согласно заключению пилотов, УТС-800 пригоден для летчиков низкой квалификации. Самолет не требует экстраординарных навыков, что является преимуществом для учебного самолета.

«По результатам были подтверждены основные летно-технические характеристики: посадочная скорость, скорость отрыва, также была проведена оценка устойчивости и управляемости», – сказал представитель УЗГА.

По его словам, у самолета хороший обзор – большая площадь остекления несмотря на то, что двигатель расположен в передней части самолета. Летчики отмечают, что не ощущают никаких моментов от винта, которые нужно активно парировать. Кроме того, у самолета высокая скороподъемность. Большая тяговооруженность создает ощущение динамичной машины.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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