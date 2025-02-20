Легкомоторный самолет разбился в Нижегородской области, двое погибли

В Нижегородской области легкомоторный самолет Van's RV-7 совершил жесткую посадку, после чего загорелся. В результате аварии погибли два человека, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Инцидент произошел утром 20 февраля вблизи населенного пункта Новоликеево Кстовского городского округа. На земле разрушений нет. Для ликвидации пожара были задействованы шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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