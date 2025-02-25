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Вторник, 25 февраля 2025, 09:36 мск

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Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой на Кубани

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Маршрутное такси съехало с трассы и перевернулось в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. В результате ДТП травмированы шесть человек. Об этом сообщил краевой полицейский главк.

Авария произошла в пять часов утра на 85-м километре автодороги Краснодар – Кропоткин. По данным полиции, 64-летний водитель, управляя автомобилем Fiat Ducato, «допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием».

В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, личности которых устанавливаются.

На месте аварии работают правоохранители, обстоятельства происшествия уточняются.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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