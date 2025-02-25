Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой на Кубани

Маршрутное такси съехало с трассы и перевернулось в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. В результате ДТП травмированы шесть человек. Об этом сообщил краевой полицейский главк.
Авария произошла в пять часов утра на 85-м километре автодороги Краснодар – Кропоткин. По данным полиции, 64-летний водитель, управляя автомобилем Fiat Ducato, «допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием».
В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, личности которых устанавливаются.
На месте аварии работают правоохранители, обстоятельства происшествия уточняются.
Краснодар, Наталья Петрова
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