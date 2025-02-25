Airbus и Ми-8 опасно сблизились в небе над Камчаткой

Пассажирский самолет Airbus A-320, выполнявший рейс Владивосток – Петропавловск-Камчатский, оказался в опасной близости с вертолетом Ми-8 в небе над Камчаткой. Прокуратура начала проверку по факту авиапроисшествия.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент произошел 22 февраля. Вертолетом Ми-8 следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск.

Минимальное расстояние между бортами составила 80 метров вертикально и 4000 метров горизонтально. Оба воздушных судна двигались на пересекающихся курсах, уточняют местные СМИ.

«Камчатским и Магаданским транспортными прокурорами организованы проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин инцидента. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении прокуратуры.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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