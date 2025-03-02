Иномарка влетела в жилой дом в Великом Новгороде – погибли трое

В центре Великого Новгорода иномарка вылетела на тротуар и врезалась в жилой дом. В результате аварии погибли три человека. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

Смертельная авария произошла в два часа ночи на улице Газон, сообщила региональная Госавтоинспекция. Водитель Audi не справился с управлением, выехал на тротуар, после чего въехал в здание. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Прокуратура Новгородской области организовала проверку в связи с ДТП. Надзорное ведомства даст оценку «соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге, в том числе в зимний период», – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Великий Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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