Каждая десятая компания такси в России оказалась на грани закрытия

Каждая десятая таксомоторная компания в России может закрыться из-за возросших расходов. Прибыль половины игроков рынка такси едва превышает затраты на ведение бизнеса. Об этом сообщили в Общественном совете по развитию такси по итогам всероссийского опроса перевозчиков.

10% российских таксомоторных компаний рассматривают возможность ликвидации бизнеса. 48% перевозчиков заявили, что их прибыль лишь незначительно превышает затраты. 28% закончили год с убытком, и только 14% – с устойчивой прибылью, пишут «Известия».

Развитие всей отрасли замедляют несколько факторов, в частности, трудности с получением разрешений – внесение в реестр и получение справок занимает много времени. Также растут стоимость обновления автопарка и затраты на техобслуживание машин.

Усугубляет ситуацию кадровый голод и изменения нормативной базы, которые мешают планированию и стабильной работе бизнеса. Только за прошлый год было внесено 26 инициатив законодательной власти по регулированию таксомоторной отрасли.

Таксопаркам нужны комплексные меры поддержки, включая доступное финансирование и гибкость в выборе автомобилей, иначе отрасль столкнется с масштабными последствиями для пассажиров и бизнеса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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