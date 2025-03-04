Кабмин РФ не поддержал возвращение штрафов за превышение средней скорости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу Ямало-Ненецкого автономного округа, предложившего вернуть штрафы за превышение средней скорости между несколькими камерами фиксаций нарушений на дорогах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Законодатели ЯНАО ранее разработали проект федерального закона о проведении регионального эксперимента по контролю средней скорости.

В проекте заключения сказано, что действующие правила дорожного движения устанавливают единый порядок дорожного движения в стране, но в правилах нет ни понятия средней скорости, ни требований ее соблюдения, отмечает издание.

В правительстве также напомнили, что определение превышения средней скорости на основе расчета времени и расстояния не соответствует ранее озвученной позиции Верховного суда.

Кроме того, кабмин отметил, что проведение подобного эксперимента может повлечь дополнительные бюджетные расходы на установку и эксплуатацию камер и знаков.

Документ с аналогичной инициативой также направил в правительство РФ для оценки минтранс Вологодской области. Заключения по нему пока нет.

Газета напоминает, что ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости между камерами еще в 2021 году после возражений Верховного суда. Согласно позиции ВС РФ, нельзя указывать неопределенный участок дороги в качестве места совершения нарушения – необходимо конкретное место.

Однако региональные власти с тех пор требуют вернуть наказание за превышение средней скорости, уверяя, что эта практика позволяла эффективно бороться с ДТП и нарушениями ПДД.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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