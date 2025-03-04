В России могут запретить камеры-треноги на дорогах

В Госдуме предложили запретить камеры-треноги на автодорогах. Соответствующую инициативу авторы направили на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

В последнее время в России наблюдается тенденция по снижению общего числа ДТП. За последние пять лет количество аварий снизилось на 27 тысяч. Тем временем, сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения выросла на 70,3 млрд рублей, пишут «Известия».

«93% вынесенных постановлений о нарушениях ПДД были оформлены автоматически с помощью дорожных камер, основная часть которых связана с превышением скорости (более 70% от всех нарушений), в том числе с использованием передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений (так называемых треног)», – говорится в документе.

В то же время среди основных нарушений, которые приводят к авариям, нарушение скоростного режима составляет лишь 23,8%. «Это показывает явное несоответствие между количеством выписанных штрафов за превышение скорости (более 70% от всех постановлений) и реальным вкладом нарушения скоростного режима в ДТП, составляющего только 23,8% случаев», – указывают авторы инициативы.

Часто мобильные комплексы устанавливаются в местах с неочевидными для водителей ограничениями, что вызывает недовольство среди граждан, в отличие от стационарных камер, которые размещаются с предупреждающими знаками. Кроме того, некоторые недобросовестные операторы мобильных систем фиксации нарушений устанавливают камеры видеофиксации с нарушением требований и намеренно увеличивают погрешность измерений. В результате граждане воспринимают мобильные комплексы не как средство улучшения безопасности, а как способ сборов штрафов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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