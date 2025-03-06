В московском аэропорту телетрап повредил двигатель самолета

В московском аэропорту Внуково телескопический трап повредил двигатель самолета. Пассажиров пересадили на другое воздушное судно.

Инцидент произошел накануне вечером с самолетом Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний», передает Telegram-канал «Shot». Лайнер собирался осуществить рейс в Ташкент.

При подготовке к посадке телетрап ударился о левый двигатель воздушного судна. Вылет был отложен. Пассажиры улетели в пункт назначения на другом самолете.

Межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. В настоящее время специалисты проводят оценку технического состояния самолета.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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